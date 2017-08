L'Afrique et l'Europe réunies dans une exposition à Essaouira

ART - Du 10 août au 10 septembre, le centre d’art contemporain d’Essaouira accueille une nouvelle exposition. 40 artistes, issus de la Résidence Ifitry et venus d'Afrique et d'Europe exposeront leur travail.

La Résidence Ifitry existe depuis une dizaine d'années durant lesquelles 500 artistes de près de 72 pays différents se sont rencontrés. "C'est à l'issue de ces rencontres, de ces échanges, qu'on a sélectionné les artistes qui allaient être exposés", souligne au HuffPost Maroc Mostapha Romli, commissaire de l'exposition.

"Il n’y a pas de meilleur outil que l’art pour dialoguer, confronter les regards et les sensibilités, s’interroger sur ce qui nous unit et ce qui nous rassemble. Car il s’agit bien de cela: réfléchir et œuvrer ensemble pour le développement des convergences culturelles de ces deux régions", souligne un communiqué de Maroc Premium Fondation, à l'initiative de l'exposition.

En effet, les artistes de la résidence qui exposent n'avaient pas de thème particulier, l'enjeu principal étant le travail réalisé à partir de ces rencontres. "Beaucoup d'artistes ont déjà travaillé ensemble, à chaque rencontre il y avait une dizaine d'artistes d'Afrique et d'Europe", continue Mostapha Romli.

A Essaouira, une centaine d'oeuvres seront exposées. De la céramique aux installations, en passant par la photographie, la vidéo et la peinture. On retrouvera la patte de Dalila Alaoui, Bachir Amal, Hamadi Ananou, Abdelmalik Berhiss, Omar Bouragba, Mohamed Ezoubeiri, Mohamed Hamidi, Saïd Messari, El Houssaine Mimouni et Khadija Tnana pour les artistes marocains.

A leurs côtés, des artistes venus de l'Egypte, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, du Congo Brazzaville, de la République Démocratique du Congo et du Kenya pour le reste de l'Afrique. Dix artistes européens seront aussi présents.