PEOPLE - Il n'y pas qu'Imaan Hammam qui squatte régulièrement les couvertures des magazines. A tout juste 18 ans, la maroco-britannique Nora Attal s'offre la couverture du Vogue britannique. Cette dernière partage la une avec Kate Moss, Jean Campbell, Edie Campbell et Stella Tennant. Une couverture censée représenter le passé, le présent et le futur du mannequinat et qui célèbre les 25 ans de l'édition britannique du magazine.

Celle que le magazine Vice qualifie de "muse et protégée de Jonathan Anderson", directeur artistique de la marque Loewe, est née en Angleterre de parents marocains. Elle a notamment déclaré au site I.D: "on y retourne chaque année, (au Maroc) l'été. J'adore partir à la recherche de petites criques isolées, sauvages sur la côte" . Par contre elle avoue "ne pas aimer la nourriture marocaine, sauf le couscous".

Elle poste d'ailleurs régulièrement sur Instagram les photos de ses voyages dans le royaume:

Repérée à seulement 13 ans sur les bancs de l'école, elle effectue sa première campagne en 2014 et signe avec l'agence de mannequin Viva à 16 ans, précise le site.

Depuis, la jeune femme foule régulièrement les podiums de marques de luxe comme Dior, Versace ou Loewe, dont elle est l'égérie. Cependant, selon Vice, elle s'imagine bien une carrière de criminologue. "J'aimerais bien au moins une fois me retrouver dans la tête d'un criminel. Ça doit être fascinant. En attendant, je m'entraîne avec la série American Horror Story".