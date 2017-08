Le nord du royaume prisé par les Marocains pour leurs vacances d'été selon Avito

ENQUÊTE - Avito, leader marocain des annonces en ligne, a réalisé une étude portant sur les choix des Marocains pour leurs vacances d'été. Les villes du nord du royaume sont en bonne position.

L'étude a été réalisée à partir de deux supports: l'analyse des recherches et des visites réalisées sur Avito sur la section "logement de vacances" de mai à juillet, et une enquête réalisée au mois d'avril sur un échantillon de 800 personnes.

D'après les analyses des recherches faites sur le site, les villes du nord du pays sont les plus recherchées, et notamment Martil, qui arrive en tête, talonnée par El Oualidia, Marrakech, Tétouan/Cabo Négro et El Jadida.

Parmi les 800 personnes interrogées lors de l'enquête, 25,7% envisagent d'aller à Marrakech, 24,6% à Tanger et 19% à Agadir.

Pas friands de maisons de vacances

75,6% des personnes interrogées ne sont pas à la recherche d'une maison de vacances. Ceux qui le sont restent, quant à eux, partagés entre l'acquisition d'un bien neuf et d'un bien de seconde main (à 50% pour chacun).

"L’étude révèle que la tendance est de plus en plus à la périphérie. En effet, 36% des répondants ont exprimé leur préférence de disposer d’un logement de vacances en périphérie, là où 34% sont plutôt intéressés par le centre-ville", souligne Avito dans un communiqué.

"32% d’entre eux optent pour la périphérie de Rabat comme lieu d’acquisition de leur logement de vacances. La capitale administrative est talonnée par Marrakech, polarisant 22% des choix des répondants", précise le site d'annonces en ligne.

Le top 5 des villes est bouclé par Agadir (20%), Tanger (12%) et enfin la périphérie casablancaise (8%).