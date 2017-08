Ces 3 Tunisiens sont en lice pour le Grand Prix de Littérature Culinaire en France

Ils sont trois Tunisiens, Amel Djait, Jacqueline Bismuth et le Chef cuisinier Rafik Tlatli à être sélectionnés pour participer au Grand Prix de Littérature Culinaire 2017, organisé en France en février 2018, par l’Académie Nationale de Cuisine.

L'Académie nationale de cuisine en France est une association d'envergure internationale qui oeuvre à la promotion, la préservation et l'enseignement de la cuisine selon les standards traditionnels.

Les trois auteurs tunisiens participeront avec "Tunisie Gourmande" pour Jacqueline Bismuth, "Tunisiennes et Saveurs des Terroirs" concernant Amel Djait et "Saveurs de Tunisie" pour Rafik Tlatli.

Tunisiennes et Saveurs des Terroirs dévoile la richesse culinaire et les produits de terroir de quatre régions de la Tunisie en l'occurrence Béja, Le Kef, Kasserine et Kairouan. Il est présenté par l'auteur comme une mine considérable qui contribuera au développent locale de ces régions.

Tunisie Gourmande de Jacqueline Bismuth, n'est pas qu'un livre de recettes, c'est un livre d'histoires, celles d'une famille, d'une communauté et d'un pays. Rassemblant près de 120 recettes, le livre est destiné aux nostalgiques des plats d'antan et aux amateurs d'authenticité à redécouvrir, Tunisie gourmande se veut être une carte postale pour gourmets tunisiens et étrangers.

Co-fondateur de l’association des professionnels de l'art culinaire avec les chefs Wafik Belaïd et Mounir Arem, le chef tunisien Rafik Tlatli est un des portes-drapeaux de la cuisine tunisienne à l'international. Le but de l'association est la "valorisation et l'anoblissement du métier de cuisinier, pâtissier, boulanger ainsi que la promotion du patrimoine culinaire national pour le faire connaître à l’étranger", affirme Rafik Tlatli. Autre manière de poursuivre cet objectif avec son livre "Saveurs de Tunisie" sur les délices de la cuisine tunisienne.

