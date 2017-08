L'acteur tunisien Dhafer L'abidine bientôt à l'affiche de la série américaine "The looming tower"

L'acteur tunisien Dhafer L'abidine a annoncé sur sa page Instagram qu'il sera à l'affiche de la prochaine série américaine "The Looming tower" adaptée du Livre de Lawrence Wright retraçant le parcours d'Al Qaeda jusqu'aux attaques du 11 septembre.

Selon certaines informations, la premières saison contiendrait 10 épisodes. Jeff Daniels, Tahar Rahim ou encore Alec Baldwin font parti du casting. Le tournage a début en mai dernier selon Hollywood reporter qui affirme également que la série sera produite par une grande chaine télévision américaine.

سعيد بمشاركتي في المسلسل الامريكي الجديد #TheLoomingTower #ظافر_العابدين #DhaferLAbidine Une publication partagée par Dhafer L'Abidine ظافر العابدين (@dhaferlabidine) le 31 Juil. 2017 à 11h11 PDT

Découvert par le grand public dans la série ramadanesque "Maktoub", il enchaine les rôles en Tunisie mais également en Égypte et à l'international. Remarqué, il fera partie du casting du film Sex and the city 2.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.