Une coupure électricité a été enregistrée dans la nuit de lundi aux environs de 22 heures dans les quartiers d'Oued

Ouchayeh et Leveilly (commune de Magharia, Alger) en raison d'une panne technique au niveau du réseau électrique de distribution moyenne tension (MT), a indiqué mardi un communiqué de la Direction de distribution de gaz et d'électricité.



Cette interruption est intervenue suite à la forte vague de chaleur qui a entraîné une demande inhabituelle en électricité et une pression sur le réseau électrique, a précisé la même source.



Les équipes techniques mobiles chargées de la réparation des pannes électriques relevant de la DD ont été mobilisées pour rétablir le courant électrique au niveau des quartiers touchés, dans "les meilleurs délais".



La Direction de distribution s'excuse auprès de ses abonnés pour les désagréments causés par cette panne et l'invite à rationaliser la consommation d'énergie en particulier avec la hausse sensible des températures enregistrée ces dernier jours, rappelant qu'un numéro est mis à leur service (33 03) pour de plus amples informations.

