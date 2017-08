Quand les personnages d'American Dad atterrissent à Tunis

Vous ne rêvez pas, c’est bien sur un panorama idyllique du village tunisien de Sidi Bou Saïd que s’ouvre l’épisode 16 de la saison 14 d’American Dad!...

La série télévisée humoristique américaine, diffusée depuis 2005, connaît un succès international qui lui a valu plusieurs nominations, dont le prix de la meilleure série d’animation de l’American Society of Composers, Authors and Publishers en juin 2013.

Dans l’épisode 16, de la dernière saison, la famille Smith participe à un jeu télévisée d’aventure intitulé avec humour "The Bitchin’ Race" littéralement "la course des salops".

Stan et Francine, Hayley et Steve, Roger et son partenaire, ainsi que deux autres participants (Meredith and Justin) se retrouvent précisément dans le village de Sidi Bou Saïd avant de découvrir la destination où se tiendra la dernière étape du jeu (Bangkok, en Thaïlande).

Prodigieusement dépeint dans le dessin animé, on retrouve, en passant par ses ruelles, tous les charmes typiques du village tunisien. De son architecture à sa végétation luxuriante, tout y est! On notera surtout le plan centré sur l’incontournable lieu touristique qu’est le "café des délices" et sa vue à couper le souffle sur le port.

Au cours de leur périple pour arriver le plus rapidement possible à l’aéroport, les participants traversent la ville. Quelques passages humoristiques sont alors à relever, comme lorsque le couple Stan et Francine confondent le conducteur de leur taxi avec un automobiliste lambda en observant ses chemises sortant du pressing suspendues à la fenêtre.

Pendant qu’un des personnages de la course s’adresse à son chauffeur de taxi en langue arabe, mais visiblement pas en dialectal tunisien, pour lui demander de prendre un raccourci avant d’arriver à l’aéroport de Tunis Carthage, lui aussi bien reconnaissable.

Une belle publicité pour la Tunisie.

