Plus de 150 incendies enregistrés au cours des dernières 24 heures

Plus de 150 incendies ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué mercredi à Alger, le sous-directeur chargé des Statistiques et de l'Information, le Colonel Achour Farouk.

Le colonel Achour Farouk a précisé dans une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan des activités de la protection civile depuis le début de la saison estivale qu'au cours des dernières 24h, 51 incendies ont été enregistrés dans des forêts, 50 dans les maquis, 10 autres ont affecté les récoltes agricoles et 41 ont touché la brousse.

Les wilayas d'El Tarf, Skikda, Jijel, Tizi Ouzou et Béjaïa ont été les plus touchées par ces incendies qui ont détruit plus de 888 hectares entre hier mardi et aujourd'hui mercredi, a indiqué le même responsable.

1.028 incendies ont été enregistrés entre le 1er et le 26 juin, ayant entraîné la perte de 2.423 hectares de la surface forestière, 2.682 hectares de brousse, 1.347 hectares de récoltes agricoles et 118.449 arbres fruitiers, a-t-il fait savoir.

Selon le même responsable, la canicule est en grande partie à l'origine de ces incendies et la vitesse des vents ont grandement contribué à leur propagation.

Par ailleurs, 78 décès par noyade ont été enregistrés depuis le début de la saison estivale dans des plages non-autorisées à la baignade, révèle le colonel Achour Farouk qui fait également état de 63 décès dans des points d'eau.

La wilaya de Béjaïa arrive en tête avec 18 décès suivie de la wilaya de Boumerdès avec 11 décès et de Mostaganem avec 10 décès.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.