Le prince Moulay El Hassan reçoit des enfants palestiniens au palais royal de Tétouan

ACTIVITÉS ROYALES - Un groupe d’enfants palestiniens a été reçu par le prince héritier Moulay El Hassan, lundi 31 juillet au palais royal de Tétouan, à l’occasion de la dixième édition des colonies de vacances qui se tiendra du 25 juillet au 9 août à El Jadida.

Baptisée ''Edition SAR la Princesse Lalla Meryem'', cette opération permet, à l'instar des neuf précédentes, à 50 filles et garçons accompagnés de cinq encadrants venus d’al-Qods de profiter d’un séjour au Maroc.

Habillé d'une tenue militaire blanche, Moulay El Hassan, âgé de 14 ans, a posé pour une photo souvenir avec les petits maqdessis participant à ces colonies de vacances et leurs encadrants.

Les enfants ont également pris part aux festivités marquant le 18è anniversaire de l'accession du roi Mohammed VI au trône à travers l'organisation d'une exposition de photographies et la contribution artistique à une soirée initiée à l'occasion du Moussem Moulay Abdallah à El Jadida.

Dans une déclaration à la presse, le responsable de l'encadrement des enfants palestiniens, Maher Mafarja, a exprimé “sa haute considération et sa gratitude au roi Mohammed VI et au peuple marocain pour cette louable initiative.”

Ces Maqdessis, âgés de 11 à 13 ans, auront droit à une panoplie d’activités artistiques, éducatives, et sportives. Pendant deux semaines, ils participeront à plusieurs ateliers, compétitions et voyages culturels. Ils iront également visité d’autres colonies de vacances à El Jadida et Safi, l’occasion pour eux de faire connaissances avec des enfants marocains de leur âge.

Depuis 2007, un total de 500 enfants maqdessis ont pu bénéficier de cette opération. À travers ses différentes actions et initiatives, l’Agence Bayt Mal Al-Qods, présidée par le roi Mohammed VI, soutient la ville sainte en faisant découvrir chaque année à 50 enfants des colonies de vacances mais également en prenant en charge, tout au long de l’année, des orphelins palestiniens et en construisant des établissements scolaires.