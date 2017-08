Plus de 1,6 million étudiants rejoindront les bancs de l'université à la prochaine rentrée

Le nombre global des inscrits universitaires pour la rentrée prochaine pourrait atteindre les 1.655.000. Lesquels seront encadrés par plus de 60.000 enseignants.

L'année universitaire dont l'ouverture est prévue pour le 17 septembre pour les étudiants en première année et le 5 du même mois pour les anciens, "connaîtra le ralliement de 1.655.000 étudiants contre 1.540.000 l'année passée, lesquels seront encadrés par près de 60.000 enseignants", a déclaré aujourd'hui le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar en donnant le coup d'envoi des préinscriptions des nouveaux bacheliers à l'Ecole nationale supérieure d'Informatique.

A cet effet, 1.411.000 places pédagogiques et 700.000 lits seront attribués, a souligné le ministre, précisant que les nouveaux étudiants peuvent pour la première fois faire leur inscription en ligne pour obtenir des chambres au niveau des résidences universitaires.

S'agissant des inscriptions universitaires qui ont été lancées aujourd'hui dans sa phase préliminaire jusqu'au jeudi prochain, les concernés doivent confirmer leurs inscriptions entre le 4 et 5 août et les résultats d'orientations en ligne seront connus le 11 du même mois, tandis que la période des entretiens et concours qui concernent certaines spécialités aura lieu entre le 12 et 13 du mois en cours.

Le site internet sera ouvert pour le changement des orientations du 5 au 6 septembre, tandis que les résultats seront annoncés du 7 au 9 septembre et la période des inscriptions finales est prévue du 10 au 14 du même mois.

M. Hadjar a visité l'université des sciences et de technologies Houari Boumediene et l'Université Benyoucef Benkhedda pour s'enquérir du déroulement de l'opération d'orientation des nouveaux étudiants et écouter leurs préoccupations.

