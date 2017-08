Mondiaux-2017/Athlétisme: 2038 athlètes dont huit Algériens attendus à Londres

NurPhoto via Getty Images

Deux-mille-trente-huit athlètes représentant 205 fédérations nationales dont l'Algérie avec huit sportifs, se sont inscrits pour prendre part aux seizième Championnats du monde d'athlétisme, prévus du 4 au 13 août au stade olympique de Londres, rapporte le site de la compétition.

"Abrité pour la première fois par le Royaume-Uni, cet événement sportif d'athlétisme organisé depuis 1983 par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF), comptera à son programme 48 épreuves (24 féminines et autant chez les hommes), avec l'ajout du 50 km marche féminin qui se disputera, pour la première fois, en compétition internationale et se déroulera en même temps que l'épreuve masculine", a indiqué l'IAAF.

Toujours suspendue des compétitions internationales, la Russie ne pourra pas présenter ses athlètes lors de ces Mondiaux qui, néanmoins, verront la participation de 12 sportifs en tant qu'"athlètes neutres autorisés" qui émanent d'un long processus prouvant qu'ils n'ont eu aucun contact avec le dopage "institutionnel d'Etat" dans leur pays.

Parmi les moments forts attendus de cette 16è édition, l'apparition pour la dernière fois sur la piste d'Usain Bolt qui prendra part à l'ultime grande compétition internationale en s'alignant sur le 100m et le relais 4x100m. Le Jamaïcain ne défendra pas, par contre, son titre sur le 200m dont il est détenteur depuis 2009.

Ce sera aussi la dernière sur piste pour le Britannique Mohamed Farah qui poursuivra, néanmoins, sa carrière en tant qu'athlète dans les épreuves sur route, avec comme premier objectif d'"être présent au marathon des jeux Olympiques de Tokyo en 2020".

Les épreuves sur route auront comme objectif, pour les organisateurs, d'atteindre le record de présence des spectateurs, à l'image de l'épreuve olympique sur route de cyclisme d'il y a cinq à Londres et qui fut suivie par presque deux millions de spectateurs, dans ce qui a été appelé, ce jour-là, "le grand pique-nique de l'histoire du sport".

Selon les organisateurs, les parcours des épreuves sur route des Mondiaux d'athlétisme ont été étudiés pour attirer le plus de public. Les marathons qui ne suivront pas le parcours classique du marathon de Londres printanier, partent et arrivent au Tower Bridge, après quatre boucles de 10 km. Tandis que la marche sera une sarabande sur le Mall, entre Buckingham Palace et l'Arche de l'Amirauté, avec la remise des médailles devant le spectacle de la relève de la garde.

Les 660.000 billets d'entrée au stade olympique "ont été presque épuisés", affirment les organisateurs, ce qui prédit déjà "un succès indéniable" à l'événement avant même qu'il ne commence.

