MaZij, Boho Chic et Kahena Kollection: Ces 3 marques qui revisitent le patrimoine tunisien

MaZij, Boho Chic et Kahena Kollection, trois marques tunisiennes qu'un univers réunit, celui qui unit l'héritage de la Tunisie à la modernité.

Jeunes créateurs émergents, ces Tunisiens ont choisi de tourner leur carrière vers le chemin de la création de mode. À chacun ses inspirations, à chacun son style et à chacun sa vision, l'innovation reste l'ingrédient principal pour percer dans ce milieu.

C'est une clientèle à la recherche de dissemblance qui va se fournir chez eux. C'est aussi une tendance qui s'est gravée un chemin au milieu des Tunisiens ces quelques dernières années, comme un rattachement aux origines qu'on voit croître de plus en plus. Le retour en force du marioul Fadhila en témoigne.

Jeunes et moins jeunes sont attirés par la touche tunisienne qu'on donne aux créations: L'inscription de poèmes ou de mots tunisiens en calligraphie, choix de motifs ethniques tunisiens.

Maintenant, les concept-stores regorgent de ces créations tunisiennes qui revisitent le patrimoine. Un lieu où l'on "consomme tunisien", une bonne stratégie pour encourager les artisans/créateurs tunisiens, de relancer l'artisanat et le tourisme.

Le HuffPost Tunisie a sélectionné ces 3 marques tunisiennes dans le domaine du patrimoine revisité:

MaZij

Skander Zayati et Lobna Zemni sont les co-fondateurs de MaZij Lui, diplômé en marketing, elle issue de ESMOD et tous deux passionnés de mode, ils joignent leurs compétences et créent "MaZij".

Comme le nom de la marque le reflète, Skander et Lobna ont en effet créé un métissage entre la culture tunisienne et la culture occidentale.

Motifs berbères sur coupes modernes, c'est leur fil conducteur, "MaZij se veut le porte drapeau d’une ligne contemporaine, ancrée dans notre culture." décrivent les fondateurs.

Outre les motifs, on trouve les figures de célébrités comme Frida Kahlo, Oum Kalthoum, Salvador Dali ou encore Martin Luther King, relookés à la sauce de MaZij.

Kahena Kollection

Fortement imprégnée de mode, Menel Tébai a été mannequin pendant 3 ans, une période de sa vie où elle a pu intégrer le monde des tissus, des formes et des couleurs. "Je passais mon temps à toucher et à sentir les matières" raconte-t-elle au HuffPost Tunisie.

Kahena, un nom qui renvoie aux origines berbères. Kahena, c'est aussi une guerrière dont la beauté et la force inspirent la créatrice.

"C'était un rêve d'enfance, j'ai toujours voulu créer ma propre marque, et tout de suite après avoir fini mes études, en architecture d'intérieur, j'ai décidé de lancer ma marque, le jour même de ma naissance, c'est la naissance de mon premier bébé."

Menel s'inspire du patrimoine tunisien. Elle lance une gamme de bijoux qui portent les paroles de chansons tunisiennes.

"Je trouve que notre dialecte est très original et j aime beaucoup voir les gens porter ces phrases pour s'accessoiriser" décrit-elle.

Boho Chic

Boho Chic, c'est le mélange entre bohème et chic, une histoire née à partir de la passion de deux amies, Meriem Chelha et Sarra Gadhoum. Meriem est infographiste, question mode, elle a toujours été attirée par les styles revisités, originaux. Sarra elle est diplômée d'ESMOD, la mode et la couture n'ont pas de secrets pour elle.

C'est le style bobo chic qui les inspire, vêtements amples, des fois superposés, de la broderie, des perles, des ponpons ou des franges, c'est l'artisanat joyeusement revisité par les deux passionnées.

Caftans, robes, couffins, paniers, foutas, espadrilles en paille de chanvre et en toile, les articles de Boho Choic révèlent l'identité à part entière des créatrices. Les couleurs gaies et les matières fluides donnent un style bohémien romantique, tout en misant sur le raffinement et l'élégance.

