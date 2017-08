Booder, Oualas, Younes et Bambi à l'affiche du Festival Marocains Rigolos et Résonnants à l'Etranger

HUMOUR - Le Marrakech du Rire n'est pas le seul festival d'humour au Maroc. A la fin du mois d'août, Agadir accueille pour la première fois le célèbre festival Juste pour rire. En attendant, jusqu'au 19 août, c'est le Festival Marocains Rigolos et Résonnants à l’Etranger qui sillonnera le Maroc et passera par la Côte d'Ivoire et le Sénégal.

Pour la troisième édition de ce festival qui laisse toute sa place aux MRE, 20 artistes monteront sur scène, parmi lesquels Booder, Oualas, Younes et Bambi, Saad Mabrouk et Digbeu Cravate, tous présents à la dernière édition du Marrakech du Rire. À leurs côtés: Oussama Benali, Aouatefe Lahmani, Nidhal Saadi, Miz, Phil Darwin, Bassou, Sofiane Ettaï, , Ambassadeur Agalawal, Magic Noor, Ouadih Dada, Aymane Serhani, Xena Aouita et Anwar.

Sur le même modèle que le gala "Jamel et ses amis", le festival proposera un gala, "Les MRE et leurs amis", dans chaque ville: Tanger, Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Dakar et Abidjan.

Oussama Benali a ouvert le bal avec "The Little Man Show" lundi soir à Tanger, le journaliste et présentateur marocain Ouadih Dada fera son show inédit "Imaginez si c’était vrai?" le 3 août au Studio des arts vivants à Casablanca et Oualas dévoilera "Dans la tête de Oualas" le 4 août à Casablanca également.

"Leurs modes d’expression diffèrent, leurs pays de provenance aussi, mais ce qui est commun à tous ces talents que nous allons découvrir, c’est de pouvoir transcrire leurs origines et leurs expériences dans une langue aussi belle et aussi universelle que celle de l’art", a souligné dans un communiqué Abdelkrim Benoutiq, ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration.