GAME OF THRONES: C'est l'émoi chez HBO. La société de production a confirmé ce lundi 31 juillet avoir subi une cyber attaque entraînant la diffusion d'épisodes à venir de certaines de leurs séries.

Mais c'est surtout la possible publication par les hackers du script du prochain épisode de Game of Thrones qui pose problème.

HBO chairman on hack attack: 'Disruptive, unsettling, and disturbing for all of us…' https://t.co/FaWjpnHeIR @HBO @GameOfThrones — James Hibberd (@JamesHibberd) 31 juillet 2017 Le président de HBO au sujet de la cyber attaque: perturbateur, déstabilisant, et déroutant pour nous tous"

En effet, James Hibberd, journaliste pour le média en ligne Entertainment Weekly, détaille dans un article que des hackers affirment détenir "1,5 téraoctets de données". Parmi elles, un épisode de la série "Ballers" et un autre de "Room 104". Une fuite que HBO a reconnu dans un communiqué.

"HBO a récemment vécu une cyber attaque, ce qui a mis en danger nos informations confidentielles. Nous avons tout de suite commencé à enquêter sur l'incident, nous travaillons avec les forces de l'ordre et en collaboration avec des sociétés de cybersécurité."

Et ce matin c'est au tour du président et du PDG de la société de production de s'exprimer au sujet de l'incident.

"Comme vous avez dû l'entendre, il y a eu un cyber incident dirigé à l'encontre de la société qui a engendré le vol d'informations confidentielles, dont certains éléments de programmation. Tout événement de cette nature est forcément perturbateur, déstabilisant, et déroutant pour nous tous. Je peux vous assurer que notre expérience confirmée et notre équipe de techniciens expérimentés épaulés par des experts extérieurs, travaillent contre la montre pour protéger nos données."

Ils se sont ensuite montrés rassurants en affirmant que la société arriverait à surmonter cette attaque. Pourtant, rien n'est mentionné quant à la nature des éléments divulgués, en particulier sur la série phare de HBO. Mais les malfaiteurs ont affirmé de pas vouloir s'arrêter là et ont même promis d'autres fuites.

Ils avaient d'ailleurs annoncé par un e-mail adressé à certains journalistes, leur coup d'éclat.

"Salut l'humanité. La plus grosse fuite de l'ère du cyber espace est en train d'avoir lieu. Quel est son nom? Oh j'ai oublié de le dire. C'est HBO et Game of Thrones....!!! Vous avez la chance d'être les premiers témoins à pouvoir télécharger ce qui a fuité. Profitez-en et faites passer le mot. Quiconque en parlera, se verra accorder une interview. HBO est en chute libre."

Un message des plus explicite. Pourtant, on ignore encore si les hackers détiennent des épisodes non diffusés de la série.