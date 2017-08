La Fondation Airbus étend son programme de développement des jeunes à l'Afrique

La Fondation Airbus et son partenaire The Little Engineer prévoient d'étendre leur programme de robotique Airbus Little Engineer (ALE) à l’Afrique.

Cette initiative a pour objectif de former des milliers d’élèves âgés de 10 à 16 ans dans le domaine des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). Le programme de développement des jeunes vise à former 3 000 participants la première année et s’étendre par la suite à plusieurs pays du continent.

Le but est d’inciter les jeunes à comprendre et à aimer la technologie, ainsi que d’éveiller des passions susceptibles de conduire à d’intéressantes carrières dans les STIM.

"Il est important que nous unissions nos efforts pour faciliter l’accès aux STIM. Ces compétences jouent un rôle majeur car les emplois liés aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie et aux mathématiques contribueront à résoudre les problèmes complexes d’aujourd’hui et de demain", a déclaré Andrea Debbane, Directrice exécutive de la Fondation Airbus.

Aucune date n'a encore été donnée pour le début de ce programme.

