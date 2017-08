Une grande partie de Néapolis découverte sous les eaux du golfe de Hammamet (PHOTOS)

Mounir Fantar, chercheur à l'Institut National du Patrimoine, a déclaré à l'antenne de Mosaïque FM qu'une ville romaine antique a été découverte au mois de juillet dans les fonds du golfe de Hammamet, après des fouilles exploratrices de 7 années dans le cadre d'une coopération tuniso-italienne.

Ce trésor archéologique serait l'extension de la célèbre ville côtière Néapolis (Ancienne Nabeul) et s'étendrait sur 20 hectares contenant un port et quelques 200 bassins de salinisation et de conservation de poissons (pratique courante chez les romains), toujours selon Mounir Fantar.

Le lien entre la ville découverte et le site archéologique de Néapolis à Nabeul a été confirmé par les chercheurs après avoir découvert des chemins reliant la partie terrestre du site à celle retrouvée sous les eaux de la méditerranée.

"Il s'agit d'une découverte unique qui va pouvoir relancer les recherches archéologiques en Tunisie et en mer Méditerranée de façon générale" a-t-il ajouté.

La ville de Néapolis aurait subi en l'an 365, un violent séisme accompagné d'un tsunami et aurait par la suite été engloutie par les eaux de la Méditerranée.

