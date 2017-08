Un bébé naît dans un vol transatlantique de la compagnie Lufthansa et c'est très rare

INSOLITE - Une naissance est toujours un moment émouvant et difficile à gérer mais qu'en est-il lorsque cela a lieu dans un avion? Cette femme a découvert cet événement rare ce mercredi 26 juillet sur un vol de la compagnie Lufthansa.

Une femme âgée de 38 ans a donné naissance à un garçon, 11.800 mètres au dessus de l'océan Atlantique. Si l'heure de naissance, 12h37, n'a rien d'extraordinaire, le lieu à de quoi surprendre.

L'avion est parti de la capitale colombienne Bogota, mardi dernier, avec à son bord 191 passagers et 13 membres d'équipage. Pendant le vol qui devait le conduire à Francfort, une passagère a senti des contractions et le début d'un travail prématuré. Le personnel de l'appareil a immédiatement déplacé quelques passagers et une partie de l'avion s'est transformé en salle d'accouchement de fortune, derrière une sorte de paravent pour conserver un minimum d'intimité.

L'accouchement s'est finalement déroulé sans encombre grâce à l'équipe de bord et trois médecins qui faisaient parti des passagers. La maman a chaleureusement remercié ses bienfaiteurs avant de donner un nom à son enfant en hommage à l'un des docteurs: Nikolai.

This week, baby Nikolai was born at 49° N, 21° W, flight level 390. Interested in more infos? Here you go. https://t.co/G2p3GhyiOy #LH543 pic.twitter.com/yHXAe3QnCB — Lufthansa News (@lufthansaNews) 28 juillet 2017

Afin de s'assurer de la bonne santé du nouveau-né et de sa mère, le pilote a fait une escale non-prévue à Manchester. Une fois remis entre les mains d'une équipe médicale, l'avion est reparti en direction de l'aéroport de Francfort.

Une équipe ravie d'avoir aidé à donner la vie

"Je n'ai jamais vécu ça en 37 ans de carrière. Toute l'équipe a fait un travail extraordinaire.", raconte Kurt Mayer, le capitaine du vol LH543. "Après l'atterrissage, je suis immédiatement allé au chevet de la mère et du nouveau-né pour lui souhaiter la bienvenue dans ce monde. En dehors de la naissance de mon propre fils, c'était le moment le plus bouleversant de ma vie", ajoute-t-il.

"Quand le bébé est né, j'ai informé les autres passagers au micro. Ils ont applaudi et étaient heureux que tout se soit bien déroulé", raconte Carolin van Osch, la chef de cabine. Elle tient également "à remercier les docteurs qui ont rendu cela possible et à souhaiter le meilleur pour cette famille, au nom de tout l'équipage".

Un événement rare mais des équipes préparées à l'éventualité

Cet événement est extrêmement rare, cela ne s'est produit que onze fois au sein de la compagnie Lufthansa depuis 1965. C'est une fois tous les cinq ans en moyenne. L'équipe est entraînée pour donner les premiers secours et cela inclus de savoir utiliser le matériel médical pour donner la vie.

D'ordre général, l'entreprise conseille aux femmes enceintes de s'entretenir avec leur gynécologue avant de prendre l'avion. En effet, les femmes sans complication de grossesse peuvent prendre un vol jusqu'à leur 36ème semaine mais il est recommandé d'avoir un certificat médical, passée la 28ème semaine.

