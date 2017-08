Mohammed Assaf et Faudel en duo sous le soleil de Marrakech

MUSIQUE - L'annonce de la collaboration entre Faudel et Redone avait été faite en grande pompe. Quelques mois plus tard, celui que l'on surnommait "Le petit prince du raï" et le producteur marocain ont dévoilé le premier fruit de cette collaboration, baptisé "Rani".

Si Faudel devait faire son grand retour avec une chanson intitulée "All day, all night", c'est finalement par un duo avec la star palestinienne Mohammed Assaf qu'il signe son comeback

Un titre, interprété en darija avec quelques notes de français, dévoilé, il y a quatre semaines, et qui a, depuis, dépassé les 3 millions de vues sur Youtube. Désormais, c'est au tour du clip d'envahir la toile. Diffusée le 27 juillet, il totalise, pour l'instant, plus de 900 000 vues.

Dans ce clip, on retrouve les deux musiciens dans les jardins du luxueux l'hôtel "Palais Namaskar", à Marrakech:

La chanson "Rani" est co-produite par le producteur marocain Redone et extraite du second album du chanteur palestinien, "Ma Wahashnak" qui "comprend 10 chansons représentant des genres musicaux variés, allant du style Khaliji et égyptien, vers les styles palestiniens, et libanais" explique la maison de disque dans un communiqué.

Faudel, nouveau protégé de Redone

Après Khaled, le producteur marocain avait annoncé, en avril dernier, sa collaboration avec "Le petit prince du raï" qui n'avait plus fait parler de lui, depuis un bon moment.

Une annonce faite, lors d'une conférence de presse à Casablanca. Le nouvel opus de l'artiste, qui arrive, après deux ans de travail, contiendra plus de 20 titres.

Mohammed Assaf est, lui, devenu une star dans le monde arabe en devenant le premier Palestinien à remporter le trophée musical "Arab Idol" en 2013. Son histoire a même été adaptée au cinéma dans le film "Le chanteur de Gaza".