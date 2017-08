El Oued, Algérie / Photo d'archive | DEA / ARCHIVIO J. LANGE via Getty Images

La consommation algérienne en énergie électrique a enregistré lundi un nouveau record suite à la hausse des températures, a indiqué mardi Sonelgaz dans un communiqué.

L'Opérateur du système électrique a enregistré ce record en terme de puissance électrique le lundi 31 juillet à 14h30, qui a atteint 14.182 MW, soit une hausse de 10,8% par rapport au pic de l'année 2016 qui avait atteint le 1er août une puissance de 12.839 MW.

Sonelgaz avait, auparavant, indiqué avoir atteint un nouveau record de la consommation nationale en énergie électrique, dimanche 30 juillet 2017, ayant atteint 13.881 MW, avant que celui-ci ne soit ainsi dépassé le lendemain.

Rappelant que la consommation électrique est fortement liée à la hausse des températures, Sonelgaz prévoit de nouvelles pointes de consommation durant cet été.

A ce propos, l'entreprise réitère aux clients de modérer la consommation de l'énergie électrique, particulièrement entre 13h00 et 16h00 et entre 20h et 23h.

