Une "Zombie Walk" en octobre prochain à Tunis?

Vous connaissez tous les Zombies, ces morts-vivants devenus emblématiques du cinéma d'épouvante américain des années 70 aux années 90. C'est aussi un peu grâce aux Zombies que le clip Thriller de Michael Jackson fut un succès planétaire.

De cette créature a découlé une tradition mondiale, la Zombie Walk (la marche des zombies).

Pour la première fois en Tunisie, une marche de zombies aura lieu en octobre prochain à l'avenue Habib Bourguiba au centre ville de Tunis. Cette manifestation qui a commencé en 2003 au Canada rassemble des jeunes passionnés de zombies qui se déguisent en morts-vivants pour imiter leur célèbre marche accompagnée d'une musique lugubre voire effrayante.

Contactée par le HuffPost Tunisie l'organisatrice de l'événement affirme l'avoir organisé pour s'amuser et "être bizarre ou différent" comme ils le font dans plusieurs pays. Elle a également ajouté que cette manifestation vise aussi à montrer, "exprimer combien de personnes vivent mais ils sont morts, 'dead alive', et qui souffrent de cette vie mais personne n'a jamais essayé de ressentir leur peine".

Selon elle, cela servira à leur montrer "qu'ils ne sont pas seuls et que nous somme avec eux".



Si l'événement est pour octobre prochain, la Zombie Walk n'a pas encore obtenu d'autorisation de la part du ministère de l'Intérieur: "Je suis en train d'essayer de faire une demande auprès du ministère de l'Intérieur pour l'autorisation de mon événement et pour avoir une sécurité lors de cette manifestation et j'espère bien qu'il accepteront ma demande" affirme-t-elle.

La Zombie Walk est une manifestation de type "flash mob" devenue célèbre au début des années 2000.

En France, la Zombie Walk est organisée chaque année avant la fête d'Halloween, pour annoncer l'ouverture du Festival européen du film fantastique de Strasbourg. C'est la plus grande marche de zombies d'Europe, avec plus de 5000 participants en 2015.

Des masques de visages décomposés au couteau coupe-tête, les accessoires et les déguisements ne manquent pas, de quoi faire le bonheur des amateurs de fantastique.

Un masque de visage décomposé

Revivez la Zombie Walk 2013 de Paris dans cette vidéo

Une vidéo filmée en 360° de La Zombie Walk de Strasbourg

