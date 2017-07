Une délégation de l'UGTT a rencontré Bachar Al Assad pour rétablir les relations entre la Tunisie et la Syrie

Le rétablissement des relations entre la Tunisie et la Syrie et le renforcement de la coordination entre les deux pays en matière de lutte contre le terrorisme, ont été au centre de l'entretien qui a rassemblé, lundi, une délégation de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) et le Président syrien, Bachar Al Assad.



Le Secrétaire Général Adjoint, Bouali Mbarki, qui conduit cette délégation syndicale en Syrie, a ajouté dans une déclaration téléphonique à l’agence TAP, que cette rencontre a été également l'occasion d'exprimer le soutien de la Tunisie à la Syrie.



"La Tunisie sera toujours aux côtés de la Syrie pour la soutenir dans la guerre qu'elle mène contre le terrorisme jusqu'à ce qu'il soit vaincu ", a-t-il souligné.



Selon le responsable syndical, le Président syrien a tenu, lors de cet entretien, à rassurer la délégation syndicale au sujet de la situation des Tunisiens établis à l'étranger.



"Bachar Al-Assad a déclaré qu’il considère ces Tunisiens comme des citoyens syriens et qu’il veille à leur apporter toute l’intérêt et le soutien nécessaires ", a-t-il ajouté.





Par ailleurs, Bouali Mbarki a annoncé qu'une séance de travail officielle se tiendra demain avec des dirigeants de l'Union Syrienne du Travail afin d’élaborer un programme de coopération entre les deux pays.



A cet égard, il évoqué la possibilité de signer des accords de jumelage entre les sections régionales de l’UGTT et leurs homologues en Syrie.





"Une première rencontre a eu lieu la veille entre la délégation tunisienne et les représentants de l'Union Syrienne du Travail ", a ajouté Mbarki qui a qualifié cette rencontre de " cordiale " et " fraternelle ".



"La délégation tunisienne quittera la Syrie ce mercredi à 14H00, a-t-il encore indiqué, soulignant que la situation en Syrie est " très ordinaire" contrairement aux informations relayées par certains médias.

