Photo d'archive | FAROUK BATICHE via Getty Images

L'armée algérienne a neutralisé lundi 31 juillet six individus appartenant à des groupes terroristes à Tipaza et a récupété une quantité d'armes et de munitions, a affirmé un communiqué du ministère de la Défense Nationale (MDN).

"Lors d’une opération de recherche et de fouille menée dans la zone de Safsafa, Daïra de Gouraya, wilaya de Tipaza/1°RM, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a neutralisé, ce matin du 31 juillet 2017, six dangereux terroristes", a indiqué le même document.

Les forces de l'armée ont également récupéré 5 Kalachnikov, une mitrailleuse RPK, une quantité de munitions et divers objets.

Cette opération menée dans la zone de Safsafa depuis le 23 juillet a résulté en la neutralisation de 8 terroristes et la récupération d'une quantité d'armes, de munitions ainsi qu'en la destruction de plusieurs casemates, a ajouté le communiqué.

