Comment se protéger de la canicule en 6 GIFs

Avec des températures très élevées dans certaines régions de l'Algérie, la vague de chaleur actuelle n'est pas à prendre à la légère. Le pic de cette canicule sera atteint mardi 1er août avec des prévisions de températures allant jusqu'à 44 degrés à l'est.

Il faudra donc se protéger lors de cette canicule pour éviter les insolations, les déshydratations et autres malaises. Pour ce faire, les spécialistes recommandent plusieurs conseils à suivre et encouragent d'éviter certains comportements que nous avons résumer en une liste pratique de GIFs:

De l'eau!

Un seul mot: boire. Le plus grand risque en pleine canicule est la déshydratation. Quand il fait chaud, le corps transpire beaucoup pour se rafraîchir, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Il est donc conseillé de consommer plus d'eau que d'habitude: 6 à 8 verres par jour, soit environ 2 litres.

On peut aussi se rafraîchir avec des serviettes mouillées sur les épaules ou en mettant les pieds dans un seau d'eau bien fraîche!

La température monte, on descend



C'est connu, l'air chaud monte en haut. Et les étages inférieurs sont moins exposés au soleil. Donc si vous vivez dans une maison à plusieurs étages, votre meilleure chance est de descendre en bas pour profiter d'un peu de fraîcheur. Et si vous possédez aussi un sous-sol, vous avez touché le gros lot!

Il faut aussi penser à garder les balcons et les fenêtres fermées durant la journée, tant que la température extérieure reste supérieure à celle de l'intérieur et de n'aérer que la soirée une fois l'air plus clément.

Etre un vampire

Les vampires ne supportent pas les rayons du soleil et les évitent à tout prix. Il faut faire comme eux et rester à l'ombre en pleine canicule, surtout pour les personnes âgées et les enfants.

Mais si vous devez absolument sortir et vous déplacer, il faut se protéger la tête avec un chapeau ou une casquette et mettre des habits légers, de préférence de couleur claire.

Etre fainéant

La flemme, c'est bien, surtout en pleine canicule. Ça vous évite de sortir faire du sport, du jardinage ou des petites bricoles et risquer un coup de soleil. Quelle que soit l'activité, elle peut attendre la soirée quand il fera moins chaud. Restez à l'ombre (et bien hydraté).

Manger léger

Les repas riches en protéines et en glucides génèrent une grande activité métabolique et réchauffent le corps. Optez plutôt pour des plats légers comme les salades.

Appeler le 14

Si vous habitez près des forêts et des montagnes, vous savez que les incendies sont aussi un grand risque en été. Si vous voyez un début d'incendie, ou si vous rencontrez des difficultés, la protection civile vous demande de l'informer vite en appelant le 14.

