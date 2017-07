Prévention des risques professionnels: 1er congrès international en novembre prochain à Alger

La première édition d'un Congrès international portant sur la prévention des risques professionnels aura lieu du 13 au 15 novembre 2017 au Palais des expositions des pins maritimes à Alger, à l'initiative de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), a appris l'APS auprès de cet organisme.

Organisée sous l'égide du ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, en partenariat avec Batimatec expo (organisme événementiel), cette rencontre intitulée "Préventexpo" regroupant quelque 300 participants, dont des opérateurs et prestataires économiques publics et privés, est placée sous la thématique de la prévention des risques professionnels, selon les organisateurs.

Prendront également part à ce congrès des organismes et des institutions nationaux et étrangers, concernés par les domaines de la prévention, de la sécurité et de la santé au travail, avec comme objectif la promotion de la culture de prévention et l'application de la législation nationale inhérente à la prévention en matière de sécurité et de la santé au travail.

Il s'agit, en outre, d'"intensifier" les échanges entre tous les acteurs activant dans le domaine de la prévention des risques professionnels et d'agir pour la sécurité et la santé des travailleurs dans leurs entreprises, est-il expliqué.

"Informer les intervenants et les parties prenantes sur les nouvelles technologies, les normes et les bonnes pratiques dans le domaine de la prévention des risques professionnels", figure également parmi les objectifs de cette manifestation internationale visant, par ailleurs, à "offrir aux institutions et aux entreprises l'opportunité de présenter des solutions et innovations techniques ainsi que toute l'actualité relative à cette prévention".

En marge de ce congrès qui sera marqué, notamment, par la présentation de plusieurs communications et des débats animés par des experts et autres professionnels du domaine autour de cette thématique, un salon est également prévu avec quelque 250 exposants attendus.

Celui-ci, est-il précisé de même source, vise à "mettre en valeur" les moyens et outils utilisés en matière de sécurité et de santé au travail. La protection de l'environnement professionnel, les équipements et accessoires d'hygiène et de sécurité au travail ainsi que les services aux entreprises, sont les trois grands axes de ce salon.

Pour assurer le suivi des aspects scientifiques et organisationnels de ce congrès, un conseil scientifique et un comité d'organisation ont été mis en place par la CNAS.

