Biblio-Plage: Des livres les pieds dans le sable à El Jadida

LECTURE - Du 10 au 28 août, la plage Deauville et la place Nour El Kamar à El Jadida accueillent la quatrième édition de la Biblio-Plage: une bibliothèque les pieds dans le sable, pour tous les goûts et pour tous les âges.

En 2013, Abdellah Slimani, conservateur de la médiathèque Idriss Tachfini d'El Jadida, fait un constat: les locaux de la médiathèque sont vides, il faut aller chercher le public. De là naît l'idée d'une bibliothèque éphémère mais constructive sur la plage.

Il était un petit navire...

"Nous avons réfléchi longuement au support et nous nous sommes aperçus que les stands que l'on trouve partout ne fonctionnent pas vraiment. On a voulu innover et on a créé un petit navire de 8 mètres sur lequel on déposait les livres", explique Abdellah Slimani au HuffPost Maroc .

Les citoyens, curieux de voir un bateau peu commun échoué sur la plage, s'en approchent. Ils peuvent alors découvrir les livres qu'il transporte, et en emprunter quelques uns. "L'année dernière, nous avons eu environ 19.000 visiteurs, pour les livres mis à disposition, mais aussi pour les rencontres organisées avec les auteurs, dans la soirée", souligne Abdellah Slimani.

De nombreux ouvrages disponibles

1.500 livres seront disponibles du 10 au 28 août. "Ils se lisent tous facilement, en une ou deux heures. Nous pouvons aussi mettre d'autres livres à disposition des lecteurs, sur demande, puisque la médiathèque n'est qu'à quelques mètres de la plage. Avec l'expérience des éditions précédentes, nous avons remarqué que les bandes dessinées, les magazines ou encore les livres de cuisine avaient beaucoup de succès", constate le conservateur de la médiathèque.

Cette quatrième édition sera aussi placée sous le signe de la protection de l'environnement. "Nous proposerons une belle collection de livres portant sur la mer et l'environnement marin", ajoute Abdellah Slimani. Les rencontres avec les auteurs rendront, quant à elles, hommage aux écrivains qui ont remporté le prix du Maroc du livre et qui ont sorti un ouvrage durant l'année 2016-2017. L'écrivain Ahmed Bouzfour sera présent.

Un bateau encore plus gros

Pour innover, les organisateurs de Biblio-Plage ont voulu voir encore plus grand. "Au lieu du bateau, ce sera, cette année, une caravelle de 13 mètres, comme celle des grands explorateurs, qui hébergera les livres. Le public pourra monter sur le bateau et trouver des coffres au trésor remplis de livres", confie Abdellah Slimani.

La caravelle sera divisée en trois espaces: adulte, jeunesse et enfant. Bonne chasse au trésor!