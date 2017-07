Le nouveau clip très hot de Major Lazer, tourné dans le Sahara

MUSIQUE - On savait déjà que le Sahara attirait les producteurs du monde entier. Mais aujourd'hui, il attire de plus en plus les artistes qui veulent tourner leurs clips. Après le nouveau morceau de Maître Gims et Lacrim tourné au Maroc et dévoilé la semaine dernière, c'est au tour du groupe américain Major Lazer de venir poser ses caméras dans le Sahara.

Repéré par nos confrères de La Dépêche.ma, le nouveau morceau de Major Lazer, "Sua Cara", a déjà atteint plus de 12 millions de vues sur YouTube en un jour. Et ce, même si le groupe confiait à NRJ, que ce tournage était "l'idée la plus stupide du monde. Il faisait au moins 50°C".

Sur un air espagnol, entonné par les Brésiliens Anitta et Pabllo Vittar, le Sahara s'étend à perte de vue. Quad dans le désert et danses orientales sensuelles, le nouveau morceau de Major Lazer deviendra sans nul doute, une nouvelle fois, le tube de l'été.

Major Lazer, machine à succès

Si le groupe existe depuis sept ans, c'est avec "Watch Out For This" et sa danse devenue universelle en 2013 que les DJ se sont faits un nom à l'échelle internationale. Puis, chaque nouveau morceau est devenu un tube. "Lean On", sorti il y a deux ans, cumule plus de 2 milliards de vues sur YouTube.

Plus récemment, c'est aux côtés de Nicki Minaj que Major Lazer s'est fait remarquer avec "Run Up" et ses 27,5 millions de vues. Et pour ceux qui n'en peuvent plus de "Despacito", Major Lazer est aussi doué pour le remix et a retravaillé la chanson la plus écoutée de tous les temps à la sauce électro.

Leur quatrième album, "Music Is the Weapon", devrait sortir dans le courant de l'année.