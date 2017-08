En Tunisie, les billets et monnaies en circulation ont atteint des sommets selon la Banque centrale

L'argent liquide en circulation au 27 juillet 2017 a atteint un niveau colossal indique la Banque Centrale dans un document publié sur son site internet.

Le niveau de billets et monnaies en circulation a atteint les 11,173 milliards de dinars soit une hausse de 19% par rapport à l'année 2016, où le niveau de billets et monnaies en circulation atteignait les 9,940 milliards de dinars.

En 2016, la Banque centrale de Tunisie avait déjà publié une étude sur l'usage de l'argent liquide par les Tunisiens.

Les billets et monnaies en circulation ont connu deux variations exceptionnelles: D'abord en 2011 lorsque qu'ils ont en moyenne enregistré une croissance de 1.231 MDT, soit une hausse de 22,4% par rapport à 2010, suite aux retombées à la révolution et l'instabilité régnant à l'époque au pays, puis en 2013, où ils ont baissé de 253 MDT, soit une diminution de 3,4% par rapport à 2012, et qui résulte de la décision de la Banque centrale de changer certaines coupures de billets de banque.

Depuis, l'usage d'argent liquide ne cesse de croitre. Cela s'explique notamment par le boom du secteur informel mais également par le retard de modernisation des moyens de paiements.

Autre problème majeur, la bancarisation en termes de comptes montre que 66,1% de la population dispose d’un compte bancaire ce qui fait que près d'un Tunisien sur 3 ne dispose pas de compte en banque.

