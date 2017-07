À 10 ans, il corrige une erreur du Musée d'histoire naturelle de Londres

A giant blue whale skeleton is unveiled in the Hintze Hall at the Natural History Museum, London, Britain July 13, 2017. REUTERS/Hannah McKay | Hannah Mckay / Reuters

INSOLITE - Charlie Edwards est un jeune garçon passionné par les dinosaures. Alors quand le prestigieux Musée d'histoire naturelle de Londres confond un Oviraptor avec un Protoceratops, il se charge de rectifier les choses.

Alors qu'il arpentait les allées du Musée avec ses parents, le jeune Charlie âgé de seulement 10 ans, s'est aperçu que le dessin d'un dinosaure particulier ne correspondait pas avec la légende qui lui était pourtant attribuée. Alors que la texte décrivait un Oviraptor, le dessin représentait, lui, un Protoceratops. "J'ai vu que la forme du dinosaure ne correspondait pas", explique Charlie Edwards à la BBC.

"Quand il nous a dit, on lui a répondu 'Ok, nous savons que tu es très fort, mais c'est quand même le Musée d'histoire naturelle. Et Finalement, c'est Charlie qui avait raison", explique la mère du garçon, qui n'a pas cru tout de suite à la version de son fils.

Un degré de connaissance assez exceptionnel reconnu par le Musée lui-même. "Tu as en effet raison, la légende ne correspond pas à l'Oviraptor. J'en ai parlé avec l'équipe qui s'occupe de cette exposition et avec le Professeur en paléontologie Paul Barret et nous allons corriger le label", explique la direction de l'institution dans une lettre adressée au jeune garçon avant de l'encourager à étendre ses connaissances sur le sujet.

Charlie Edwards est atteint du syndrome d'Asperger. Une particularité qui explique, en partie, sa passion dévorante. "Charlie est atteint du syndrome d'Asperger et une des manifestations, c'est que quand il aime un sujet, il va vouloir tout savoir dessus", explique sa mère à la BBC.