SÉRIES TÉLÉ - La saison 7 de "Game of Thrones" vient de commencer, et on peut déjà s'apercevoir que les rapports de force ont bien changé à Westeros. En effet, la série qui est réputée pour être assez masculine, subit un fort rebondissement.

Et l'épisode 2 de cette nouvelle saison en est la preuve la plus éclatante puisqu'il a mis en avant, comme rarement, les personnages féminins de la série.

ATTENTION SPOILERS

Les femmes sont en train de prendre le pouvoir: Cersei est Reine des sept Royaumes, Sansa gouverne le Nord en l'absence de Jon et Daenerys arrive à Westeros pour conquérir le trône. Désormais, les femmes prennent une place de plus en plus importante dans "Game of Thrones". Elle ne sont plus considérées comme des pions impuissants, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus réalisée par nos confrères du Huffpost américain.

Après le premier épisode de la saison 7, "Peyredragon", qui a été un record d'audience pour la série HBO, l'épisode 2 "Stormborn" était très attendu. En effet, tout le monde espérait voir la rencontre entre Jon Snow et Daenerys Targarien. Au lieu de cela, l'épisode tourne autour des femmes qui dominent Westeros.

La statue de Ned Stark dans la crypte montre la fin d'une période patriarcale. Il y a eu la figure du père très présente tout au long de la série, mais aujourd'hui, les femmes règnent presque dans tous les royaumes.

Comme dirait Olenna Tyrell, "j'ai connu un bon nombre d'hommes futés, je leur ai tous survécu. Savez-vous comment ? je les ai ignorés."

Dans cet épisode 2, Daenerys tient une réunion de stratégie avec Yara, Ellaria et Olenna, aboutissant à un discours de la matriarche Tyrel. Mais Daenerys tranche en faveur du plan de Tyrion. Olenna lui prodigue donc un conseil. Daenerys le suivra-t-elle? Ces deux femmes pourraient bien devenir le nouveau couple puissant de Westeros.

En parlant de couple puissant, tout le monde a aimé assister à la scène entre Missandei et Ver Gris? (et vous qui pensiez que les énuques ne pouvaient pas le faire!) Si cette scène ne signifie pas que les hommes s'inclinent face aux femmes, on ne sait plus quoi penser!

Yara et Ellaria s'embrassent et c'était assez prévisible.

Mais à la fin de l'épisode, Yara et Ellaria se retrouvent entre les mains d'Euron, qui va sûrement les livrer comme "cadeau" à Cersei pour qu'elle accepte sa main. Ce qui est sûr, c'est que ce ne peut être une bonne chose, surtout lorsqu'on voit la scène où Cersei déclenche l'arme pour tuer un dragon.

Venons-en à Sansa ! Dans l'épisode 2, alors que Jon part à la rencontre de Daenerys à Peyredragon, il nomme Sansa Reine du Nord, ce qui signifie qu'elle peut maintenant gouverner et prendre des décisions pour son Royaume. En outre, avec sa soeur Arya qui fait route vers Winterfelle, les filles Stark vont vraiment être en mesure de prendre le contrôle. Catelyn aurait pu être fière.

Jon est un militaire, Sansa est une politicienne. Ce serait merveilleux s'ils pouvaient apprendre à collaborer. On espère que les frères et soeurs Stark travaillerons ensemble pour vaincre l'ennemi tant redouté: les marcheurs blancs.

Cet article, initialement publié sur le site du HuffPost américain, a été traduit par Jeanne Sénéchal.