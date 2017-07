Le roi décore les chercheurs derrière la découverte du premier Homo sapiens au Maroc

DISTINCTION ROYALE– À l'occasion de la fête du Trône, le roi Mohammed VI a décoré, dimanche lors d'une réception organisée au Palais Marchane à Tanger, l'anthropologue Abdelouahed Ben-Nce, du Wissam "Al Kafaa Al Fikriya" pour son travail en tant qu'un des superviseurs de l’équipe de recherche internationale ayant découvert des ossements d'Homo sapiens datant de 300.000 ans à Jbel Irhoud au Maroc.

"La décoration royale est une marque de sollicitude à l’endroit de la recherche archéologique et anthropologique au Maroc et un encouragement pour aller de l’avant dans ces domaines," a assuré ce professeur de l’enseignement supérieur à l'Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine. Pour le chercheur, cette distinction royale est "un honneur pour l’ensemble des membres de l’équipe de recherche et une reconnaissance des efforts déployés par eux."

Le co-auteur de cette découverte, Jean-Jacques Hublin, président d’un département de recherche à l'Institut Max Planck de Leipzig, a également été décoré par le roi du même Wissam. Ce professeur français avait souligné que la découverte de ces fossiles faisait du Royaume le berceau de l’humanité.

"Cette découverte place le continent africain au centre de l’attention de l’humanité dans son ensemble", a poursuivi Hublin, notant que la décoration reçue des mains du roi Mohammed VI est un "très grand honneur".