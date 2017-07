Voici ce que mangent les nutritionnistes et diététiciens à la plage

young man having an appetizing ice cream on the beach | nito100 via Getty Images

Il fait chaud, l'eau est bonne, les cris des enfants retentissent au loin et l'envie de grignoter vous prend. Vous entendez le vendeur de chouchous qui crie à s'en casser la voix?

Nous avons demandé à des experts de la nutrition ce qu'ils mangeaient dans ce genre de situations. Une glace ou un beignet, rien n'est interdit dans la mesure du raisonnable. Comment le mesurer ce raisonnable? En écoutant son appétit et non son envie de manger.

Florence Foucaut, diététicienne-nutritionniste



"Personnellement, je n'aime pas vraiment les beignets. Si j'ai vraiment envie de manger quelque chose, j'irai plutôt vers un sorbet au citron, façon glace à l'eau. C'est compliqué de refuser de se faire plaisir, surtout en vacances. Il ne faut pas non plus oublier que les enfants et les ados en particulier bougent beaucoup plus l'été, sur la plage.

Il ne faut donc pas se priver mais on peut essayer de réduire la fréquence et de rééquilibrer le soir: un beignet l'après-midi et pas de profiteroles le soir par exemple. Pour m'hydrater, j'aime aussi les eaux de fruits. Ajouter dans l'eau, des rondelles de concombres, du citrons et de la menthe. C'est un bon compromis, ça fait varier les plaisirs.

Anthony Berthou, nutritionniste spécialisé dans le sport

"Je ne mange pas vraiment à la plage. En revanche, si j'ai envie de quelque chose, je ne suis pas dans une logique de frustration. Je ne suis pas dans le contrôle. Je reste à l'écoute de mes sensations. Si jamais j'avais envie d'une glace, j'en mangerai une.

En règle générale, je préfère m'en tenir à ce que j'appelle ma ration de survie. Un mélange d'oléagineux (noix, noix de cajou, amande).

Ariane Grumbach, diététicienne-nutritionniste

"Les vacances, c'est la liberté. Les contraintes horaires à cause du travail n'existent plus. Il faut donc essayer de trouver un nouvel équilibre. En vacances, je consomme surtout des produits locaux que j'achète sur le marché ou que je mange dans des petits restaurants. Je prépare des pique-niques. Je ne cuisine pas, c'est surtout de l'assemblage de produits frais.

Je ne m'interdis rien, je n'ai aucun problème à manger une glace à la noisette, à la fraise, à la noix de coco ou à la mangue. Elle pourra faire office de dessert au repas suivant. Si je mange un beignet qui est un aliment très nourrissant, je sais que cela aura un impact sur mon appétit pour le repas suivant. Je le prends en compte. Je me pose toujours la question: est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que je le mange par automatisme?

Parfois aussi, j'ai juste envie d'avoir le goût d'un aliment. Le partage est une bonne solution dans ce cas-là. L'important, c'est de rester dans une quantité raisonnable et d'écouter son appétit. En général, les personnes qui grossissent l'été partent entre amis et multiplient les apéros et barbecues. Mais notre corps régule naturellement au retour. Il faut avoir confiance en soi, naturellement, on s'équilibre si on est à l'écoute de son corps.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.