Le nouveau siège administratif de l'APC d'Akbou brûlé

Le siège administratif de l'APC de la ville d'Akbou a été ravagé par un incendie ce matin, rapporte des sources locales comme la page Facebook Bejaia City.

Le bâtiment de cinq étages et d'une superficie totale de 1 415,96 m2 a totalement brûlé. Même si la véritable cause de cet incendie n'a pas encore été prouvée, il semblerait que l'incendie se soit déclaré à cause ordures de déchets que l'on incinérait à quelques mètres de l'entrée du siège.



Rappelons que la réalisation du siège de l'APC a coûté un total de 14,1 milliards de centimes, avait déclaré lors de sa construction M. Béchir, qui était alors chargé des programmes réalisation et équipement. Le bâtiment,venait d'être réalisé et était flambant neuf. Aujourd'hui, la façade, noircie par les flammes, s'est effondrée.

