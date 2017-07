Si vous craignez les moustiques, allez en vacances en Islande (il n'y en a pas)

VACANCES - Ils sont de retour pour vous jouer un mauvais tour. Nous parlons des moustiques, bien sûr. Chaque été, ils reviennent pour ruiner vos soirées barbecue et vos nuits. Mais il existe une solution radicale pour les éviter.

Pour cela, il vous faudra un peu d'argent de côté et ne pas avoir peur de monter dans un avion. D'accord? Alors c'est parti, nous décollons vers un petit bout de terre situé entre le Groenland et la Norvège: l'Islande.

Cet État insulaire a en effet la particularité incroyable et enviable de ne pas être peuplé de ce petit être insupportable qu'est le moustique.

En fait, pour être honnête avec vous, il y a un moustique dans ce pays. Mais il est mort et conservé dans un flacon d'alcool à l'Institut d'histoire naturelle islandais depuis les années 80.

Ce moustique avait été capturé par un scientifique dans un avion. Il raconte au New York Times: "Je l'ai chassé dans la cabine jusqu'à ce que je l'attrape. C'est le seul moustique jamais trouvé en Islande".

Un climat trop rude pour les moustiques

Pourquoi n'y a-t-il aucun moustique dans ces contrées lointaines? Cette absence pourrait être liée au climat du pays. "Au Groenland ou en Scandinavie du nord, les nymphes hibernent en-dessous de la glace pendant l'hiver et éclosent dès que la glace fond. Ça se passe au printemps, vu que les hivers polaires sont continus. Les hivers islandais sont variables. Il peut y avoir une soudaine augmentation de température au milieu de l'hiver, et ensuite les températures peuvent à nouveau chuter", peut-on lire sur The Icelandic Web of Science.

Autre hypothèse pouvant expliquer l'absence de cet agaçant insecte, la composition chimique des sols et des eaux de l'Islande que les moustiques ne peuvent pas supporter, souligne le New York Times.

Quoi qu'il en soit, la voie est libre. Mais attention, ça ne va peut-être pas durer. Comme le précise Gisli Mar Gislason, biologiste à l'université d'Islande, "si le réchauffement climatique continue, nous pourrions trouver des moustiques en Islande dans un futur proche". Alors faites vite.