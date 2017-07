Le discours du trône sera diffusé ce soir à 21h à la radio et à la télévision |

DISCOURS ROYAL - Changement de programme. Alors que la fête du trône a lieu le 30 juillet, le discours royal prononcé à cette occasion sera diffusé dès ce soir.

Dans un communiqué publié ce samedi et relayé par la MAP, le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu'à l’occasion de l’avènement du 18ème anniversaire de l’accession du roi Mohammed VI au trône, son traditionnel discours sera restransmis sur les ondes de la radio et à la télévision ce samedi 29 juillet à partir de 21 heures.

L'année dernière, le souverain avait adressé un discours le samedi 30 juillet au matin.