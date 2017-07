Le chanteur populaire Houari Aouinet n'est plus

Le chanteur populaire Houari Aouinet est décédé, vendredi à Oran à l'âge de 70 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris des milieux artistiques locaux.

Né le 1er avril 1947 à Oran, le défunt s'est fait connaître dans les années 1990 par sa forte présence sur la scène artistique nationale en tant que chanteur et danseur à la fois, versé dans le genre "maghribi".

Son style bien rythmé et entraînant ainsi que son look très particulier : une kéchabia, une chachia et une sacoche en bandoulière ont fait du défunt un artiste qui a marqué son époque et la scène artistique.

En juin dernier, le ministre de la culture, Azzedine Mihoubi et le directeur général de l'ONDA, Samy Bencheikh El-Hocine, se sont rendus au chevet de l'artiste à l'Hôpital de la sûreté nationale d'Oran.

L'inhumation du défunt aura lieu samedi à Oran, ont précisé des proches de l'artiste.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.