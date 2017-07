Dix coins incontournables à visiter à Alger

Vous ne partez pas en vacances ou vous êtes à Alger et vous ne savez pas quoi faire de ces longues journées d'été? La capitale algérienne a plus d'une surprise à chaque coin de rue.

Commencez par prendre un petit bol d'air dans ses jardins avant de vous lancer dans une visite qui vous fera découvrir mille et un trésors cachés d'Alger la Blanche. Le HuffPost Algérie vous propose ici 10 endroits incontournables à voir à Alger.

Le Jardin d'Essai d'El Hamma

La Grotte de Cervantes

Le sanctuaire des Martyrs

L’hôtel St Georges et son jardin botanique

Le Musée des arts modernes MAMA

L'Incontournable petit tour à la Casbah

Le Qsar des Raïs ou le Bastion 23

Notre Dame d'Afrique

Le phare de Cap caxine

Le port de plaisance de Sidi Fredj