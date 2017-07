Cette tunisienne et son époux ont choisi de vivre dans un fourgon aménagé et pour eux "la vie est belle" (PHOTOS)

Marwa Hamlaoui et son époux, mariés il y a environ un an, ont choisi de vivre dans un fourgon en guise de foyer conjugale.

Aménagé petit à petit par le couple dans la région parisienne, le fourgon est un refuge paisible qui leur permet de voyager, d'échapper notamment aux charges du loyer et des factures et d'épargner ainsi de l'argent, s'est réjouit Marwa Hamlaoui sur sa page Facebook.

"Chaque jour réserve son lot de nouveautés et chaque voyage a son histoire. On a visité plusieurs endroits et on a vécu le meilleur et le pire. Notre rêve a grandi (...), la vie est belle quand elle est fondée sur l'amour, la complicité et la réalisation des rêves", a ajouté la jeune femme.

Le couple partage régulièrement des photos (ci-dessous) leurs aventures dans ce fourgon et ils sont suivis par des milliers d'internautes sur Facebook.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.