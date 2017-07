Tunisia from the sky: Ce projet qui souhaite vous montrer la nature vierge de la Tunisie (VIDÉOS)

Publiées sur la page "Outdoor Tunisia", les vidéos du projet "Tunisia from the sky" (la Tunisie vue du ciel), filmées par des drones, survolent les endroits "cachés" de la Tunisie et se retrouvent sur vos écrans. "D'autres vidéos sont à venir" affirme Ahmed Souifi, l'initiateur du projet au HuffPost Tunisie.

Il suffit d'un clic pour apprécier la nature qu'offre le territoire, mais pour Ahmed Souifi, c'est beaucoup de travail et d'implication. "Tous les week-ends, je me déplace à la recherche de nouveaux endroits à explorer, je loue le drone et je pars filmer les beaux paysages qui s'offrent à moi, pour les diffuser ensuite sur ma page".

En partageant ses réalisations, Ahmed espère montrer la beauté de la Tunisie et atteindre le monde entier, afin d'encourager l'éco-tourisme, "Je suis passionné par la nature, j'aime partir camper dans des endroits vierges, ou alors passer mes séjours dans des auberges" raconte-t-il, "c'est là que je me sens plus calme, plus à l'aise, après tout, le bien-être mental vient avant le confort".

"Tunisia from the sky est un projet pour présenter la Tunisie comme jamais vue" décrit-il sur sa page.

Grâce à ce projet, de belles images vous parviennent de:

Khelidia

Ong Jmal

Cap Serrat

"Je compte faire le tour de la Tunisie" se projette Ahmed, "j'aimerais que tout le monde puisse voir la Tunisie depuis le ciel".

Pour le moment, c'est tout ce qu'il souhaite, mais le vidéaste passionné a plein d'idées derrière la tête pour la suite.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.