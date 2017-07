Peut-on deviner la sexualité d'une personne en la regardant?

Le sexe et le genre sont liés mais sont différents. Le sexe est biologique, déterminé par nos chromosomes (XX ou XY, généralement. Le genre s'inspire des règles, rôles, attentes et les codes fixés par la société. Nous naissons avec un sexe biologique mais pouvons acquérir un genre.

Quoi de plus différent qu'un pénis et un vagin ? Et pourtant, à l'état embryonnaire, les organes génitaux sont identiques jusqu'à la sixième semaine. Ils se différencient ensuite en fonction des chromosomes présents.

Contrairement à nos organes génitaux, notre cerveau se forme de façon (quasi) identique, quelque soit notre sexe. Le cerveau de l'homme est légèrement plus gros que celui de la femme (tout comme son corps) et continue de grandir plus longtemps que celui de la femme (comme pour son corps). Mais vous savez ce que l'on dit : ce n'est pas la taille qui compte.

On imagine qu'hommes et femmes ont des hormones différentes : testostérones pour les premiers, œstrogènes pour les secondes. Faux. La seule différence tient dans les niveaux de ces hormones. Et encore, ces derniers varient davantage en fonction des individus que des sexes.

C'est ce que l'on répète en permanence. Cependant des études montrent qu'hommes et femmes ont le même nombre de relations sexuelles à des périodes comparables de leur vie (il ne faut en effet pas oublier qu'il est généralement nécessaire d'être deux...). Les comportements sont ensuite très variés en fonction des individus plus que des sexes.

Les femmes accouchent, le hommes non. Les femmes donnent le sein, les hommes non. Les réponses hormonales face à un nouveau-né sont cependant les mêmes. L'un n'est pas fait pour être un meilleur parent que l'autre.