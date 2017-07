MAISON BLANCHE - C'est une règle que connaissent bien les présentateurs de la météo: ne jamais porter de vert à l'antenne. Si leurs habits ont peu ou prou la même couleur que le fond vert utilisé pour incruster à l'image les cartes derrière eux, ils pourraient se confondre avec elles.

Mais il n'y a parfois pas besoin de fond vert pour jouer avec la technique de l'incrustation. Un internaute inspiré s'est ainsi amusé, derrière son écran, à transformer la tenue portée par la nouvelle porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Huckabee Sanders, lors d'une conférence de presse jeudi 27 juillet.

En utilisant le contraste entre la couleur de son haut et la couleur de sa peau, il a pu faire défiler toutes sortes d'images (un clip très célèbre, une illusion d'optique mémorable, une scène de "Titanic") sur son corps. Ultime clin d'œil de son détournement: l'incrustation de l'image de Sean Spicer, le prédécesseur de Sarah Huckabee Sanders, lorsqu'il portait lui-même une cravate verte.

Why you never wear GREEN on TV🤗 pic.twitter.com/IsC8TuE3Ei

À seulement 34 ans, Sarah Huckabee Sanders est devenue la nouvelle porte-parole de la Maison Blanche le 21 juillet. Elle remplace à ce poste très exposé celui dont elle était jusqu'ici l'adjointe, Sean Spicer, démissionnaire.

Lors de sa conférence de presse jeudi, elle a fait rire l'assemblée en s'avouant dans l'incapacité de répondre aux rumeurs relayées par les médias américains ces dernières heures et évoquant la possibilité d'une participation de Sean Spicer à l'émission "Danse avec les stars".

At the press briefing, Sarah Huckabee Sanders says she "cannot confirm whether or not Sean Spicer will be on 'Dancing With the Stars'" pic.twitter.com/mLnKVIXsCg

— POLITICO (@politico) July 27, 2017