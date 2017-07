Les 5 must have de l'été qu'on verra partout

STYLE - Si chaque année apporte son lot de nouveautés, quelques objets réussissent à sortir du lot et à devenir de véritables incontournables de la saison. De la bouée XXL à la serviette de bain ronde en passant par le hamac gonflable à l'air... Découvrez les 5 must have de l'été et où les acheter.

1 - Le hamac gonflable à l'air

Un canapé qui se gonfle en 10 secondes et qui est capable de flotter sur l'eau et peut servir à la plage comme à la montagne, c'est sans surprise que ce gadget ultra-pratique est devenu le must have de la saison. Si l'original a été lancé par la marque hollandaise FatBoy, plusieurs versions moins coûteuses ont débarqué sur le marché et sont disponibles depuis quelques semaines dans les boutiques Fnac. Une tendance dans le vent.

Fatboy, à partir de 2500 DH chez Ambiances D'ailleurs Casablanca.

2 - La bouée XXL

Autrefois réservée aux enfants, la bouée signe son grand retour et trône fièrement au centre des piscines les plus branchées. On oublie les matelas gonflables en forme de dauphin ou de baleine. Cette fois, la bouée joue la carte de l’originalité en se transformant en tranche de pizza, en ananas, en donut ou encore en glace, pourvu que ce soit format XXL. Un défi gonflé relevé par la marque australienne Sunnylife.

Sunnylife, à partir de 230 DH chez To Concept Store

3 - La serviette de plage ronde

SOLD OUT: Our Tulum Roundie is now sold out globally! Bon voyage! #thebeachpeople #theoriginalroundie #seasideluxe #soldout Et opslag delt af The Beach People (@thebeachpeople) den 2. Apr 2017 kl. 8:53 PDT

Encore une tendance venue tout droit d'Australie! Ces serviettes qui font tourner la tête des instagrameuses depuis plusieurs mois sont idéales pour bronzer et changer de positions sans prendre le sable. Les "Roundies" pour les intimes sont les chouchous de l'été! Généralement décorées de motifs géométriques, ces serviettes seront l'allié style de la saison.

Serviettes de plage rondes, à partir de 425 DH chez Minimoon store Rabat ou sur commande partout au Maroc www.chic-intemporel.com

4 - Le panier en osier

Qui dit été dit petit panier! Idéal pour emporter sa serviette de plage (ronde s'il vous plait) et ses indispensables de vacances, ces paniers sont à la fois chic et écologiques. Le plus de la saison? Une inscription souvent personnalisée de couleur flashy pour un rendu frais et dynamisant. Les plus audacieuses opteront quant à elles pour le chapeau assorti. De quoi nous donner un goût de vacances. Nous on dit chapeau!

Panier en osier personnalisé, à partir de 100 DH chez Original Marrakech

5 - Le kimono de plage

S'il y a bien une tendance qu'on verra partout cet été, ce sont les kimonos de plage. Tout en transparence et légèreté, il sont venu faire de l'ombre au paréo. Presque toutes les marques de beachwear proposent désormais leur vision estivale du kimono. Une version bien plus sexy et stylée du cache maillot à adopter d'urgence.

Le kimonos de plage, disponible chez Jammi'S création, Sanoush.K, Moroccan Izyl, relief, Blibla... Une longue liste qui prouve l'ampleur de cette tendance.