Jérusalem: Les hommes de moins de 50 ans interdits d'accès à l'esplanade des Mosquées

INTERNATIONAL - Les hommes de moins de 50 ans ont été interdits d'accès à l'esplanade des Mosquées à Jérusalem par la police israélienne, vendredi 28 juillet, jour de la prière hebdomadaire.

Dans un communiqué, la police israélienne a indiqué que suite aux incidents survenus la veille et à la fin du boycott de la prière par les Palestiniens, "seuls les hommes de plus de 50 ans et les femmes de tous âges sont autorisés".

"Des évaluations de la sécurité ont été faites et il y a des indications selon lesquelles des troubles et des manifestations vont avoir lieu", selon la même source.

Jeudi, des affrontements ayant éclaté avec un groupe de policiers israéliens, peu après le retour des fidèles musulmans pour la prière de l'après-midi, avaient occasionné une centaine de blessés, selon le Croissant Rouge palestinien.

Les Palestiniens avaient cessé de se rendre sur l'esplanade en signe de protestation contre la mise en place de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade, où se trouvent le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa.