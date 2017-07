Une célèbre présentatrice télé conservatrice photographiée sans voile et bière à la main provoque un scandale en Iran

Cette photo de vacances dépeint une jeune femme entourée de sa famille, buvant au bord d’un lac en Suisse. Pourquoi fait-elle donc autant parler d’elle en Iran depuis sa diffusion le 23 juillet dernier?

À première vue, celle-ci n’a effectivement rien d’affolant... Sauf que, si on y regarde de plus près, la femme en question, bouteille de bière à la main, cheveux découverts et lunettes de soleil sur la tête, est loin d’être une anonyme en République islamique d’Iran!

Il s’agit d’Azadeh Namdari, une présentatrice célèbre de la télévision iranienne, connue pour ses positions conservatrices et élogieusement présentée comme l’exemple de la femme musulmane modèle par les autorités du pays.

La jeune femme, qui n’était jusque là jamais apparue publiquement sans tchador, avait notamment défendu le port de ce voile intégral local dans le journal du parti conservateur en faveur de la politique Ahmadinejad "Vatan-e-Emrooz" (littéralement "Patrie Aujourd’hui").

Cette apparition défiant les interdictions du pays (cheveux découverts, consommant de l’alcool) affiche un comportement en total contradiction avec les discours fermement soutenus par la personnalité.

Une hypocrisie qui a suscité la colère de nombreux internautes:

Iranian TV Presenter #AzadehNamdari, who preaches Hijab for women, caught in a video drinking beer without Hijab in Switzerland. #Hypocrisy pic.twitter.com/49zwtOPghe — Ifeanyi Aneke (@ifeanyianeke) July 25, 2017

"La présentatrice TV iranienne #AzadehNamdari, qui prêche le Hijab pour les femmes, surprise dans une vidéo buvant de la bière sans Hijab en Suisse. #Hypocrisie".

بحث این نیست که چرا #آزاده_نامداری حجاب نداره بحث این که حق نداری مردم ُ به چیزی ترغیب کنی که خودت رعایت نمیکنی و بهش اعتقاد نداری — SiSiL (@sisil4030) July 24, 2017

"Cette polémique n'a rien à voir avec le fait que Azadeh Namdari porte un voile ou pas, c'est surtout qu'elle invite des gens à faire quelque chose en quoi elle même ne croit pas".

