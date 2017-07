Il fera encore très chaud ce week-end dans plusieurs régions du Maroc

MÉTÉO - Summer is coming. Il fera jusqu'à 48 degrés dans certaines villes du royaume entre le vendredi 28 juillet et le mardi 1er août, selon la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Vendredi et samedi, des températures oscillant entre 43 et 48°C sont ainsi prévues à Errachidia, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-smara, Boujdour, Aousserd, Oued Eddahab et l'intérieur de Laâyoune et de Tarfaya, a indiqué la DMN dans un bulletin météorologique spécial.

De même, des températures variant entre 39 et 43°C seront enregistrées dans les régions de Guercif, Taourirt, Jerada, Boulemane, Figuig, Fès, Moulay Yaâcoub, Taounate, Khouribga, Béni Mellal, Fquih Ben Saleh, Settat, Kelaâ des Sraghna, Rhamna, Marrakech, Youssoufia, Khémisset, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Ouazzane, Taroudant, Ouarzazate, Tinghir et l'intérieur d'Essaouira, Sidi Ifni, Guelmim et de Tan-Tan.

Dimanche, les régions d'Errachidia, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-smara, Aousserd, Oued Eddahab et Boujdour connaîtront des températures maximales comprises entre 41 et 46 °C, tandis que Guercif, Oujda, Jerada, Taourirt, Boulemane, Figuig, Errachidia, Zagora et Tata enregistreront, lundi et mardi, des températures entre 39 et 44°C, selon la DMN.

Par ailleurs, des rafales de vent fort souffleront, lundi et mardi, sur l'Oriental et pourront soulever des chasse-poussières par endroits, a ajouté la même source.