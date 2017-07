Immense foule aux funérailles de l'ancien footballeur marocain Abdelmajid Dolmy

FUNÉRAILLES - Les funérailles de Abdelmajid Dolmy, décédé jeudi soir à l'âge de 64 ans, se sont déroulées vendredi à Casablanca. Une immense foule de proches et d'anonymes se sont déplacés pour rendre un dernier hommage à l'ancien footballeur.

Après les prières d'Addohr et du mort, le cortège funèbre conduit par Yassir Zenagui et Abdellatif Menouni, conseillers du roi Mohammed VI, s'est dirigé vers le cimetière Achouhada où le défunt a été inhumé, en présence notamment de membres de sa famille, des ministres de l'Intérieur et de la Jeunesse et des sports, Abdelouafi Laftit et Rachid Talbi Alami, du wali de la région Casablanca-Settat ainsi que plusieurs autres personnalités.

Ce matin, le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’ancien international. Dans ce message, il affirme "avoir appris avec une profonde émotion et une grande affliction la triste nouvelle de la disparition de ce joueur de talent".

"En cette douloureuse circonstance, nous vous exprimons ainsi qu’à vos proches, et à travers vous à l’ensemble des amis et admirateurs du défunt et à toute la famille sportive nationale, les vives condoléances et les sincères sentiments de compassion, implorant le Très Haut de vous accorder patience et réconfort", indique le souverain.

L'ancien international marocain Abdelmajid Dolmy est décédé jeudi 27 juillet en fin de journée à Casablanca suite à un malaise.

Surnommé le Mâallem, ou encore le Maestro, Dolmy fait partie de ces joueurs qui se sont illustrés au sein de la légendaire équipe du Maroc lors du mondial du football à Mexico en 1986.

Il avait obtenu le "prix du fair-play" décerné par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le 15 octobre 1992, un an après avoir mis fin à sa carrière.