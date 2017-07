Vacances de rêve: Voici 6 hôtels avec villas et piscines privatives au Maroc

VOYAGE - Envie de loger dans des demeures de rêve associées à un service grand luxe? Voici 6 hôtels somptueux qui proposent des villas spacieuses à partager en famille ou entre amis. Alors, avec qui partez-vous?

Banyan Tree, Tamouda Bay, Fnideq

Premier hôtel de l’enseigne asiatique sur le continent africain et sur la côte méditerranéenne, le Banyan Tree Tamouda Bay propose le concept inédit au Maroc du "all-pool villas". Avec un style architectural aux influences à la fois arabo-andalouses et contemporaines, ce resort incroyable aux 92 villas offre un lieu de villégiature de prédilection pour les voyageurs en quête d’intimité et de quiétude. Pouvant accueillir de 2 à 5 personnes, ces habitations spacieuses équipées de piscines, de kitchenettes et parfois même de bains à remous en extérieur, offrent tout le confort d’un hôtel de luxe et s’adaptent aux envies les plus folles. Les visiteurs pourront également profiter de la plage de sable blanc avec, en toile de fond, l’Espagne.

Fairmont Royal Palm, Marrakech

Niché au cœur d’une oliveraie centenaire, à 20 minutes de la ville ocre, le Royal Palm Marrakech propose, outre ses 20 chambres et 104 suites, 10 villas pouvant accueillir jusqu’à 4 adultes (ou 2 adultes avec 3 enfants). Avec piscines, jardins et terrasses privatifs, ces villas somptueuses ont été imaginées comme de véritables cocons où chaque détail a son importance. Marbre, zellige, mousharabieh… De l’entrée aux chambres à coucher avec salles de bain privatives en passant par la piscine chauffée ou le hammam privé, chaque pièce est une invitation au bien-être. Baptisées, à juste titre, "Villas des Princes", ces demeures princières d’une superficie de 741 m², proposent un service majordome personnalisé.

Le Royal Mansour, Marrakech,

Incontournable de la ville ocre, le Royal Mansour compte 53 riads, allant de une à quatre chambres. Soieries et œuvres d'art originales et contemporaines côtoient du mobilier de l'artisanat marocain dans une fascinante fusion entre tradition et modernité. Ces résidences privées d'exception nous plongent dans un univers hors du temps, entre palmiers, ruelles et jardins verdoyants rappelant ceux de la célèbre Alhambra à Grenade. Côté architecture, ces demeures sont construites à la façon des plus grands riads traditionnels. Au rez-de-chaussée, un salon et un bar trônent non loin de la salle à manger qui s’ouvre sur un patio. Le premier étage est réservé aux chambres et aux salles de bains (les plus grands riads disposent également d’un hammam). Mais c'est sur le toit que la magie du Royal Mansour opère: les invités pourront profiter d'une vue imprenable sur la ville ocre dans une magnifique terrasse avec piscine privative, en buvant un thé dans le salon-tente équipé d'une cheminée. Le rêve!

Es Saadi Palace, Marrakech

Situées au sein de la partie la plus intime du resort, la zone villa du Es Saadi Palace offre une parenthèse de sérénité où le temps est comme suspendu. Avec 10 villas privatives érigées à l’abri des regards au cœur d’un jardin luxuriant, chaque demeure est unique. Chacune d’entre elles a sa couleur, son style et son histoire. Allant de 150 à 260 m², ces villas de charme disposent de piscines, de salles de bain avec douche et jacuzzi, de jardins avec terrasse et d’un majordome dédié. Plusieurs célébrités y ont déjà séjourné, de Leonardo DiCaprio à Monica Belluci, en passant par Catherine Deneuve ou encore Pedro Almodovar. Alors, villa berbère, andalouse, "Maharadja", persane ou romaine, à vous de choisir votre univers!

Tigmiza - Suites & Pavillons, Marrakech

Signifiant "Maison d’Izza" en berbère, cet hôtel de charme, situé au cœur d’une palmeraie de 2 hectares, s’articule autour de 3 univers distincts. D’abord, "La Kasbah" avec ses 10 suites luxueuses regroupées autour d’un patio et de ses bouquets de bananiers. A quelques mètres, dissimulés au coeur d’un jardin de bambous, se cachent 3 pavillons. Puis, un peu plus à l’écart se dévoile "Le Village", une oasis de tranquillité, composée de 14 villas d’une superficie de 150 m² avec terrasse et piscine privées pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Construites à la manière des légendaires kasbahs berbères, les villas de l’hôtel Tigmiza sont baignées d'une lumière douce et offrent tout le confort nécessaire, pour un séjour sous le signe de la sérénité.

Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa, Tamouda Bay, Fnideq

Avec ses 104 chambres et suites, dont huit bungalows et cinq villas signature, le tout dans un décor épuré, le Sofitel Tamouda Bay offre l'environnement idéal pour une évasion totale du corps et de l'esprit. Baptisées les "Villas Signature", ces résidences pieds dans l'eau disposent d'un accès privé à la plage, ainsi que de piscines privatives. Allant jusqu'à 171m², ces villas peuvent accueillir jusqu'à 4 adultes dans un cadre idyllique aux teintes blanches et bleues, qui nous plonge dans la "Moroccan riviera".