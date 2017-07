Pour le général libyen Khalifa Haftar, les terroristes en Libye viennent de Tunisie et sont en majorité des kamikazes (VIDÉO)

Invité de Taoufik Mejaïed sur France 24, le général libyen Khalifa Haftar commandant en chef de l'Armée nationale libyenne est revenu entre autres sur ses relations avec la Tunisie, pays voisin à la Libye.

"Je ne me suis jamais rendu en Tunisie" a d'abord affirmé Khalifa Haftar avant d'ajouter que "la Tunisie est un des pays arabe qui m'est le plus cher, sauf qu'à ce jour je n'ai pas eu le temps de la visiter et dès que j'aurai l'occasion je le ferai".

Revenant sur ses relations avec Béji Caid Essebsi, il indique avoir "une relation particulière" entre lui et le président tunisien.

Interrogé par Taoufik Mejaïed sur le cas de deux journalistes tunisiens disparus en Libye (Soufiane Chourabi et Nadhir Gtari), le maréchal Haftar affirme ne pas avoir d'informations là-dessus ajoutant qu' "en Libye, on a beaucoup de Tunisiens. La majorité des terroristes nous viennent de Tunisie et d'Égypte".

"Les terroristes nous viennent de Tunisie -peut-être les exportez-vous de là-bas- et leur majorité sont des kamikazes" a également affirmé Haftar.

Indiquant en avoir arrêté beaucoup, il affirme les avoir souvent relâché: "Parfois nous les relâchons. Nous les ramenons à la frontière et on leur dit de rentrer chez eux".

Le souci selon lui, c'est qu'il n y pas de "coopération au niveau sécuritaire" entre la Tunisie et la Libye.

