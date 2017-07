Saison estivale: création de 10 postes de police au niveau de plusieurs plages d'Alger

Dix (10) postes de police ont été ouverts au niveau de plusieurs plages d'Alger afin d'assurer la sécurité des estivants, outre la mobilisation d'effectifs sécuritaires supplémentaires chargés de la sécurité routière près des plages pour faciliter l'accès des touristes et des estivants, a annoncé le chef du service de la sureté publique de la wilaya d'Alger, le commissaire principal de police, Mohamed Filali, selon l'APS.

"Dix postes de police ont été créés au niveau de plusieurs plages d'Alger enregistrant une forte affluence des estivants, en vue d'assurer la sécurité des citoyens et des touristes étrangers qui viennent à Alger pour passer leurs vacances", a indiqué jeudi le commissaire principal Filali, dans une déclaration à la presse, à l'occasion de la présentation des mesures sécuritaires spécifiques prises dans le cadre de la saison estivale 2017 par la Direction générale de la sureté nationale (DGSN).

"Des effectifs sécuritaires supplémentaires ont été déployés au niveau des plages d'Alger, en sus des permanences quotidiennes, en vue de réguler le trafic et de faciliter l'accès des estivants", a-t-il précisé.

"Ces effectifs qui couvrent également les points noirs sur les routes congestionnées notamment lors des heures de pointe, sont chargés de réguler le trafic routier et de veiller au respect, par les usagers, du code de la route, afin d'éviter d'éventuels accidents de la circulation".

En vue d'assurer la sécurité des familles algéroises durant les soirées et veillées nocturnes, au niveau des centres commerciaux, des façades maritimes à l'instar des Sablettes, de Bab El Oued et de Ain Benian et des restaurants situés à Draria et de Staoueli, "des équipes supplémentaires ont été déployées de 06h00 jusqu'à des heures tardives de la nuit, afin de sécuriser ces endroits très fréquentés durant la saison estivale", a-t-il affirmé.

Ces mesures viennent compléter celles prises par la police aux frontières (PAF) au profit des voyageurs venus en Algérie, au niveau des différents postes frontaliers.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.