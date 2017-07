Mondial U-21 Handball: L'Algérie s'incline devant la Macédoine et quitte la compétition

L'aventure du mondial s'arrête au 1/8e de finale pour les poulains de Rabah Gharbi. Battus hier par la sélection Macédonienne (20-24), le sept national a pourtant fait rêver toute une nation.

En dépit du manque de préparation à cette compétition de haut niveau, les coéquipiers de Khelifa Ghodbane n'ont pas démérités. Ils ont livrés de belles batailles aux équipes qui les ont croisés au premier tour, et ont tenu tête à la Macédoine jusqu'à la 16e minute de la seconde mi-temps avant que la victoire ne leur file entre les mains. Les Macédoniens ont su creuser l'écart, et les Algériens n'ont pas su revenir dans le jeu après un passage à vide qui a duré plus de trois minutes.

Manque d'expérience, de compétition, très peu de matchs disputés, les Verts n'ont pas résisté à la Macédoine , certes, mais ils ont fait bonne figure et honoré la petite balle algérienne.

