Si vous en avez marre d'écouter Despacito partout, cette vidéo est faite pour vous

On allume la radio, on entre dans un magasin, on va au bureau.... Partout, elle est partout!

Si vous en avez marre de l'écouter, sachez que vous n'êtes pas les seuls.

via GIPHY

Despacito a été reprise en une vingtaine de langues et différentes versions, sans compter les parodies. Plus qu'une chanson, c'est devenu un phénomène. Si on ne la chante pas, on raconte comment elle a boosté le tourisme portoricain. Si on ne l'aime pas, on la déteste, et on le crie haut et fort. Mais on ne peut pas rester indifférent.

Alors voici une vidéo, publiée sur la page Facebook Good Vibez qui vous fera du bien:

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.